Aliağa Petkimspor, Bursaspor'u konuk edecek

FIBA Europe Cup'a çeyrek finalde Bilbao Basket'e elenerek veda eden Aliağa Petkimspor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakibi Bursaspor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde son 10 maçın 9'unu kaybeden Petkimspor bitime 8 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Mali sorunlarla boğuşan Bursaspor da Petkimspor gibi 22 maçta 6 galibiyet aldı. Bu mücadeleyi kazanan takım puan tablosunda derin bir nefes alıp rakibini ateşe atacak.

