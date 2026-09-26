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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Denizli Basket'i 85-81 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 47-45 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Enka

Hakemler: Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Chris 10, Max 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Anzejs 6, Olivier 16

Yukatel Denizli Basket: Brae 10, Marko 13, Victor 17, Meeks 15, Mahir Ağva 4, Patrick 6, Erten Gazi 7, Egemen Güven 9, Mustapha

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi.

Kaynak: AA
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