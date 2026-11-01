Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 6. haftasında yarın A. Efes'i konuk edecek

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın A. Efes'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 6. hafta yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i ile oynayacak. Mücadelede Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı