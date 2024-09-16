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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Maçlarına Başlıyor

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme maçlarına yarından itibaren başlayacak. İlk rakibi Hollanda'nın Den Bosch takımı olacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gruplara kalmak için yarından itibaren eleme maçlarına çıkmaya başlayacak.

Avrupa'da ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayacak olan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gruplara kalmak için eleme maçlarına yarından itibaren çıkmaya başlayacak. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakalarda 24 takımlı eleme maçlarında 4 takım Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda mücadele etme şansı yakalayacak. Turnuva 6 takımdan oluşan 4 grup şeklinde olacak.

Petkimspor'da hedef BCL

Aliağa Petkimspor, yarın oynanacak mücadelede Hollanda ekibi Den Bosch'u yendiği takdirde yarı finalde 19 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Cholet Basket'le mücadele edecek. İzmir ekibi, Fransız rakibini de geçmesi halinde 21 Eylül Cumartesi günü finale çıkacak. Aliağa Petkimspor, elemeleri hatasız geçerse 1 Ekim'de başlayacak Şampiyonlar Ligi normal sezonunda B Grubu'nda yer alacak. İzmir ekibinin rakipleri ise şöyle:

Unicaja (İspanya)

Filou Oostende (Belçika)

King Szczecin (Polonya)

Tur geçilmezse Europe Cup'ta devam edilecek

Aliağa Petkimspor, Antalya'da düzenlenen elemeleri geçememesi durumunda ise Avrupa'daki yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. İzmir ekibi, Europe Cup'a katılırsa D Grubu'nda yer alacak. Petkimspor'un rakipleri şöyle:

Anwil Wloclawek (Polonya)

Dinamo Banco di Sardegna (İtalya)

Elemelerden bir takım daha gelecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Basketbol Hollanda Aliağa izmir Bosch Yaşam Spor

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