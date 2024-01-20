Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 17. haftasında Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61'lik skorla yendi. Maçta Aliağa Petkimspor'un başarılı performansı dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 17 haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 76-61'lik skorla yendi.
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 25, Yunus Sonsırma 7, Thomas 11, Aldridge 7, Simmons 13, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 6, Yavuz Gültekin 5
Başantrenör: Burak Gönen
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 17, Arca Tülüoğlu 6, Boutsiele 4, Scrubb 14, Cavanaugh 11, Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 2, Egehan Arna, Berkay Candan 3
Başantrenör : Dejan Radonjic
1. periyot: 23-17 (Aliağa Petkimspor Lehine)
Devre: 42-37 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. periyot: 57-50 (Aliağa Petkimspor Lehine)
5 faulle çıkan: Can Maxim Mutaf (35.08) (Bahçeşehir Koleji) - İZMİR