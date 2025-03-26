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Aliağa Petkimspor Avrupa'ya Veda Etti

Aliağa Petkimspor Avrupa'ya Veda Etti
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Aliağa Petkimspor, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti. Takım, bir üst tur için play-in oyununu geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alıp grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, B Grubu'nu 4 galibiyet 2 beraberlikle ikinci sırada tamamladı. Böylece bir üst tur için play-in oynama hakkı kazanan İzmir ekibi, bu etabı da hatasız geçip son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bu etapta K Grubu'nda çeyrek final için mücadele eden Aliağa Petkimspor, beklentileri karşılayamadı 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Böylece Burak Gören ve öğrencileri, K Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Burak Gören yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bir günlük iznin ardından lig için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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