Aliağa Petkimspor Avrupa'ya Veda Etti

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alıp grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, B Grubu'nu 4 galibiyet 2 beraberlikle ikinci sırada tamamladı. Böylece bir üst tur için play-in oynama hakkı kazanan İzmir ekibi, bu etabı da hatasız geçip son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bu etapta K Grubu'nda çeyrek final için mücadele eden Aliağa Petkimspor, beklentileri karşılayamadı 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Böylece Burak Gören ve öğrencileri, K Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Burak Gören yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bir günlük iznin ardından lig için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - İZMİR