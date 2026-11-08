Aliağa Petkimspor, ABD'li Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Aliağa Petkimspor, ABD'li Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp açıklamasında Uthoff'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.
Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA