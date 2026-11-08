Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa Petkimspor, ABD'li Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp açıklamasında Uthoff'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

Eyvah eyvah! İrfan'dan Sergen Yalçın'ı çılgına çevirecek hareket
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Vücudundaki morlukları düşmeye bağladılar, lösemi çıktı! Sakarya'da 3,5 yaşında tanı alan Deniz hastalığı yendi

Morlukları düşmeye bağladılar! Hastanede çıkan tanı lösemiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!27

Emekliye "yeni formül" sürprizi! Hesaplar sil baştan
Kahramanmaraş okul saldırısının tutanakları ortaya çıktı! Saldırıdan 20 dakika önce bahçede 2 çocuk

Saldırıdan 20 dakika önce bahçeye girdi! Kaskında kamera vardı