Aliağa Helvacı Spor, Ulucakspor'u 5-0 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta liderliğini koruyan Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Ulucakspor'u 5-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı.

Ulucak Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, 3. dakikada İzzet Enes Topuz'un ve dakika 38'de Yağmurcan Taş'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aliağa Helvacı Spor, 50. dakikada İzzet Enes Topuz'un ikinci golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ardından artan baskıyla 61. dakikada Yağmurcan Taş'ın ikinci golüyle farkı 4-0'a çıkardı. Maçın son dakikalarında Doğukan Can'ın attığı golle skor 5-0 olarak belirlendi ve Aliağa Helvacı Spor sahadan galibiyetle ayrıldı. - İZMİR