Aliağa Helvacı Spor, Ulucakspor'u 5-0 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu
İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta lider durumdaki Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Ulucakspor'u 5-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti. İlk yarıda iki gol atan takım, ikinci yarıda da skorunu artırarak maçı rahat bir şekilde kazanmayı başardı.
İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta liderliğini koruyan Aliağa Helvacı Spor, deplasmanda Ulucakspor'u 5-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı.
Ulucak Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, 3. dakikada İzzet Enes Topuz'un ve dakika 38'de Yağmurcan Taş'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aliağa Helvacı Spor, 50. dakikada İzzet Enes Topuz'un ikinci golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ardından artan baskıyla 61. dakikada Yağmurcan Taş'ın ikinci golüyle farkı 4-0'a çıkardı. Maçın son dakikalarında Doğukan Can'ın attığı golle skor 5-0 olarak belirlendi ve Aliağa Helvacı Spor sahadan galibiyetle ayrıldı. - İZMİR