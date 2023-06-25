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Aliağa Futbol Kulübü, Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı

Aliağa Futbol Kulübü, Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Gelecek sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü, transfere başladı. İzmir ekibi son olarak Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Uzun'u kadrosuna dahil etti. Ahmet, Aliağa ile 2 yıllık sözleşme imzalarken yaptığı açıklamada, 'Aliağa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim' dedi.

p>Gelecek sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü, transfere başladı. İzmir ekibi son olarak Tokat Belediye Plevnespor'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Uzun'u kadrosuna dahil etti. Ahmet, Aliağa ile 2 yıllık sözleşme imzalarken yaptığı açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet Uzun Aliağa Tokat İzmir Spor Haberler

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