Aliağa Futbol, İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol, evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Aliağa ekibinin gollerini Emirhan ve Seçim Can attı. Aliağa Futbol 7 puana ulaşırken, İnegöl temsilcisi 4 puanda kaldı.

STAT: Aliağa Atatürk

HAKEMLER: Burak Filik, Mehmet Saldıraner, Yusuf Şimşek

ALİAĞA FUTBOL: Ahmet Pekgöz - Oktay, Kadir (Dk. 74 Ahmet Gülay), Ahmet Uzun (Dk. 69 Hakan), Emirhan (Dk. 74 Yasin), Berkay (Dk. 90 Enes), Mehmet Uysal (Dk. 74 Seçim Can), Oğuzhan, Doğukan, Sinan, Mehmet Fuat Gölbaşı

İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR: Ömer Can - Kerem (Dk. 53 Yavuz Selim), Yıldıray, Abdülkadir, Orkan (Dk. 46 Cihan), Batuhan (Dk. 46 Ekrem), Ömer Faruk Boz (Dk. 53 Samet), Muhammet Yusuf Ocak, Recep, Yusuf Kılıç (Dk. 75 Hakan), Onur Kızıltaş

GOLLER: Dk. 24 Emirhan, Dk. 90+7 Seçim Can (Aliağa Futbol )

SARI KARTLAR: Kadir (Aliağa Futbol ), Kerem ( İnegöl Kafkas)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde Aliağa Futbol, evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti. Aliağa ekibinin gollerini 24'üncü dakikada Emirhan, 90+7'nci dakikada Seçim Can attı. Bu sonuçla Aliağa Futbol, 7 puana ulaşırken, İnegöl temsilcisi 4 puanda kaldı. Öte yandan Aliağa takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluğun kupasına maç öncesi kavuştu.