Aliağa Futbol, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol, yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Bu sezon ışıklandırma sistemi kurulan Aliağa'nın stadında tarihte ilk kez gece maçı oynanacak. Grupta Iğdır FK ile berabere kalıp Süper Lig temsilcileri Samsunspor'a 6-2, Konyaspor'a da 5-0 yenilen Aliağa FK, 1 puan topladı ve bir üst tura yükselme şansını matematiksel olarak kaybetti.

Gençlerbirliği ise Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenip Eyüpspor'la berabere kaldı. Grup'ta 7 puan toplamayı başaan Başkent temsilcisi İzmir'den puan aldığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Gençlerbirliği yenilmesi durumunda 4 puana sahip Iğdır FK ve Eyüpspor'un kayıplarını bekleyecek. Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin, prestij mücadelesi vereceklerini belirterek, "Kupada zorlu bir grupta mücadele ettik. Ligde ise şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. İyi bir maç çıkarıp önümüze bakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı