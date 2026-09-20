Haberler

Aliağa Futbol, Elazığspor'a 5-0 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Futbol, Elazığspor'a 5-0 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderken 3'üncü haftada Elazığspor'a konuk olan Aliağa Futbol, maçı 5-0 kaybetti. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda kalesinde 2 gol daha görerek liderliği Elazığspor'a kaptırdı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Arnavutköy Belediyespor'u (D) 4-1, Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol, 3'üncü haftada sert fren yaptı. Takipçisi Elazığspor'a konuk olan sarı-siyahlılar müsabakayı 5-0 kaybederek büyük şok yaşadı. İlk devreyi 3-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda da kalesinde 2 gol birden gördü. Elazığ'dan puansız ayrılan Aliağa FK liderliği rakibine kaptırdı. Aliağa FK en son geçen sezonun son haftasında 5 gol yemişti. Evinde, 2'nci Lig'de şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'u ağırlayan İzmir ekibi müsabakayı 5-0 kaybetmişti. Aliağa FK gelecek hafta evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

10 kişiye mezar olan okul için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? 'İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz'

Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a "askeri destek" sinyali mi?
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi