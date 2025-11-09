Haberler

Aliağa Futbol'dan Tarihi Galibiyet: Adanaspor'u 7-1 Yendi

Aliağa Futbol'dan Tarihi Galibiyet: Adanaspor'u 7-1 Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Adanaspor'u 7-1 mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yaptı. Ekip, sezon boyunca ikinci kez farklı bir galibiyet elde ederken, 15 yaşındaki Mehmet Taşcı da Aliağa filelerini sarsarak ligin en genç golcüsü oldu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12'nci haftada konuk ettiği Adanaspor'u 7-1 mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yapan Aliağa Futbol, bu sezon ikinci kez farklı bir galibiyete imza attı. Daha önce evinde son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 8-1'lik skorla yenen sarı-siyahlı ekip bu kez ligin dibine demir atan bir başka takım olan Adanaspor'u gol yağmuruna tuttu.

Deplasmandaki Arnavutköy mağlubiyeti sonrası farklı galibiyetle moral bulan İzmir temsilcisi 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 25 puana ulaşarak zirve iddiasını sürdürdü. Evinde profesyonel liglerde 3 sezondur bileği bükülmeyen Aliağa'da Mertcan 8, Harun 7 gole ulaştı. Öte yandan altyapı oyuncularından kurulu Adanaspor forması giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Mehmet Taşcı, Aliağa filelerini sarsarak 2'nci Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.