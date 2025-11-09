Aliağa Futbol'dan Tarihi Galibiyet: Adanaspor'u 7-1 Yendi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12'nci haftada konuk ettiği Adanaspor'u 7-1 mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yapan Aliağa Futbol, bu sezon ikinci kez farklı bir galibiyete imza attı. Daha önce evinde son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 8-1'lik skorla yenen sarı-siyahlı ekip bu kez ligin dibine demir atan bir başka takım olan Adanaspor'u gol yağmuruna tuttu.

Deplasmandaki Arnavutköy mağlubiyeti sonrası farklı galibiyetle moral bulan İzmir temsilcisi 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 25 puana ulaşarak zirve iddiasını sürdürdü. Evinde profesyonel liglerde 3 sezondur bileği bükülmeyen Aliağa'da Mertcan 8, Harun 7 gole ulaştı. Öte yandan altyapı oyuncularından kurulu Adanaspor forması giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Mehmet Taşcı, Aliağa filelerini sarsarak 2'nci Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.