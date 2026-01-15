Haberler

Aliağa FK lige odaklandı

Aliağa FK lige odaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a 6-2 yenilerek 1 puanda kaldı. İlk yarıda 1 kişi eksik kalan sarı-siyahlılar, müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı ve lige odaklanmaya karar verdi.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, ikinci hafta maçında Süper Lig'in güçlü ekibi Samsunspor'a evinde 6-2 yenilerek 1 puanda kaldı. Rakibi karşısında ilk devreyi 1 kişi eksik ve 4-1 geride tamamlayan sarı-siyahlılar direnç gösteremedi. Profesyonel liglerde evinde normal sezonda 2.5 yıldır hiç yenilmeyen Aliağa, kupada Samsun'a teslim oldu. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği kupa gruplarında 5'inci sırada yer alan İzmir ekibi lige odaklandı.

Ligde de son 4 maçtır kazanamayan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin, hafta sonu oynayacakları Gebzespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Samsunspor'un ligde ve Avrupa'da iyi işler yaptığını ifade eden Çetin, "Biz taraftarımıza keyifli bir maç izlettirmek istedik. Rakibimize direnmeye çalıştık. Şu an lige odaklanmalıyız" dedi.

Hem sezon başında hem de devre arasında iddialı transferler gerçekleştiren Aliağa FK 18 hafta sonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 31 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

Sosyetik sitede milyonluk vurgun! Yönetici paraları alıp kaçtı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı