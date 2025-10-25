Aliağa FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 Geçti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti. Maçta goller Malik Karaahmet, Harun Kavaklıdere ve Mertcan Açıkgöz'den geldi.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Mikail Cihangir, Şükrü Çavcı, Halil Aslandağ
Aliağaspor FK : Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 61), Erhan Kartal (Yusuf Erdem Gümüş dk. 22), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Eray Akar dk. 78), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 61), Malik Karaahmet (İbrahim Yılmaz dk. 61)
Yeni Mersin İdman Yurdu: Nurullah Aslan, Alihan Kubalas, Alper Duruk (Semih Emir Erdoğan dk. 70), Mehmet Demirözü, Aslan Gök, Rohat Agca, Fırat Aras (Ümitcan Ekşi dk. 84), Ahmet Mumin Papaker (Mehmet Gündüz dk. 70), Furkan Güneş (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 84), Christopher Jakob Aydemir (Berk Can Yıldızlı dk. 63), Umut Aydın
Goller: Malik Karaahmet (dk. 5) (Aliağa FK), Harun Kavaklıdere (dk. 23) (Aliağa FK), Mertcan Açıkgöz (dk. 60) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Erhan Kartal, Eray Akar, Veli Çetin (Aliağa FK), Ahmet Mumin Papaker, (Yeni Mersin İdman Yurdu) - İZMİR