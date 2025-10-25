Haberler

Aliağa FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 Geçti

Aliağa FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti. Maçta goller Malik Karaahmet, Harun Kavaklıdere ve Mertcan Açıkgöz'den geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Mikail Cihangir, Şükrü Çavcı, Halil Aslandağ

Aliağaspor FK : Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 61), Erhan Kartal (Yusuf Erdem Gümüş dk. 22), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Eray Akar dk. 78), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 61), Malik Karaahmet (İbrahim Yılmaz dk. 61)

Yeni Mersin İdman Yurdu: Nurullah Aslan, Alihan Kubalas, Alper Duruk (Semih Emir Erdoğan dk. 70), Mehmet Demirözü, Aslan Gök, Rohat Agca, Fırat Aras (Ümitcan Ekşi dk. 84), Ahmet Mumin Papaker (Mehmet Gündüz dk. 70), Furkan Güneş (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 84), Christopher Jakob Aydemir (Berk Can Yıldızlı dk. 63), Umut Aydın

Goller: Malik Karaahmet (dk. 5) (Aliağa FK), Harun Kavaklıdere (dk. 23) (Aliağa FK), Mertcan Açıkgöz (dk. 60) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Erhan Kartal, Eray Akar, Veli Çetin (Aliağa FK), Ahmet Mumin Papaker, (Yeni Mersin İdman Yurdu) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.