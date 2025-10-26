Haberler

Aliağa FK Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı

Aliağa FK Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol, düştüğü hattaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Takım, zirve yarışında iddialı hale geldi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Aliağa Futbol, üst üste üçüncü galibiyetini evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek aldı. Seriyi sürdüren sarı-siyahlılar, 22 puana yükselip zirve yarışının iddialı takımı haline geldi. Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarını sevindiren, profesyonel liglerde evinde 3 sezondur bileği hiç bükülmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin istikrarı sürdüreceklerini söyledi. Ligde çekişmenin üst seviyede olduğunu ifade eden Çetin, "Ben takımıma güveniyorum. Son maçlarda çok iyi sonuçlar aldık. Bunu sürdürmeliyiz" diye konuştu. İzmir ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü Serikspor'u konuk edip, haftaya deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
