Aliağa FK kupaya 1 puanla başladı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 31 puanla 4'üncü sırada olan Aliağa FK, Türkiye Kupası gruplarına 1-1'lik maçla başladı. Iğdır FK ile deplasmanda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunun ilk devresini 31 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Aliağa Futbol Kulübü, ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası gruplarına puan alarak başladı. B Grubu'nda yer alan sarı-siyahlılar 1'inci Lig temsilcisi Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

2-1 geride götürdüğü maçın 90'ıncı dakikasında tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan'la 2-2'yi bulan İzmir temsilcisi puan almayı başardı. Teknik direktör Polat Çetin, kısa bir dinlenmenin ardından yoğun bir çalışma programının kendilerini beklediğini belirterek, "İkinci yarıda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Kupada da iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
