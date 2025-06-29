Aliağa FK, Tecrübeli Stoper Veli Çetin'i Kadrosuna Kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen tecrübeli stoper Veli Çetin'i renklerine bağladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Aliağa FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Aliağa FK, transferi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Amed Sportif Faliyetler forması giyen stoper Veli Çetin'le 2 yıllık sözleşme imzaladık. Veli Çetin'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Çetin, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinde daha önce Göztepe, Menemenspor, Manisa FK ve Samsunspor gibi kulüplerde de forma giymişti. - İZMİR