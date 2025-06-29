Aliağa FK, Tecrübeli Stoper Veli Çetin'i Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Tecrübeli Stoper Veli Çetin'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler'den stoper Veli Çetin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Çetin, kulübe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, TFF 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen tecrübeli stoper Veli Çetin'i renklerine bağladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde 30 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Aliağa FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Aliağa FK, transferi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Amed Sportif Faliyetler forması giyen stoper Veli Çetin'le 2 yıllık sözleşme imzaladık. Veli Çetin'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Çetin, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinde daha önce Göztepe, Menemenspor, Manisa FK ve Samsunspor gibi kulüplerde de forma giymişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.