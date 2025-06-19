Aliağa FK, Sergen Piçinciol ile Transfer Görüşmelerini Başlattı

Aliağa FK, Sergen Piçinciol ile Transfer Görüşmelerini Başlattı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Aliağa FK, Bandırmaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Sergen Piçinciol ile ilgileniyor. Ekibin, yeni sezona iddialı bir giriş yapabilmesi adına transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Aliağa FK, son olarak Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Sergen Piçinciol ile ilgileniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de şampiyon olan kadrodan Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık ve Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayıran İzmir ekibi; Ahmet Pekgöz, Hakan Demir, Oktay Kancı ve Oğuzhan Yıldırım ile yola devam kararı aldı. Böylece iç transferde hareketli günler yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış transferde de gaza bastı ve şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. 68 Aksarayspor'dan forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan golcü Göktuğ Yılmaz, Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ve Bursaspor'dan da hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Ahmet İlhan Özek'i transfer eden Aliağa FK, bir oyuncuya daha kanca attı. İzmir ekibi, son olarak Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Sergen Piçinciol ile ilgileniyor. Serbest oyuncu konumunda bulunan deneyimli stoper ile kısa bir süre içerisinde anlaşılması bekleniyor. Böylece Sergen, Aliağa FK'nın 5. transferi olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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