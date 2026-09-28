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Aliağa FK, Şanlıurfaspor'u 90+5'te 2-1 yenerek 9 puana ulaştı

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Aliağa FK, Şanlıurfaspor'u 90+5'te 2-1 yenerek 9 puana ulaştı
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Liderliği geçen hafta Elazığspor'a 5-0 yenilerek kaptıran Aliağa FK, Şanlıurfaspor'u 90+5'te Okan Derici'nin golüyle 2-1 yendi. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyet ve 9 puana ulaşan Aliağa FK, 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puandaki Muşspor'un ardından 3'üncü sırada yer aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Elazığspor'a 5-0 yenilerek liderliği kaptıran Aliağa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u san dakika golüyle 2-1 yenip 3 puanı kaptı. Maçın 58'inci dakikasında Muammer Sarıkaya'nın golüyle öne geçen Aliağa FK, 79'uncu dakikada Sinan Kurumuş'un penaltı golüne engel olamadı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici attığı golle sarı-siyahlıları galibiyete taşıdı. Büyük sevinç yaşayan Aliağa FK'lı oyuncular maçın ardından galibiyet sevincini tribünlerle doyasıya kutladı. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaşan İzmir ekibi haftayı beraberlikle geçen 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip 2'nci Muşspor'un ardından 3'üncü basamakta yer aldı. Aliağa FK bu hafta deplasmanda Erbaaspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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