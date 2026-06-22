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Aliağa FK, Oğuz Gürbulak transferinde sona geldi

Aliağa FK, Oğuz Gürbulak transferinde sona geldi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa FK, geçtiğimiz sezon Çorum FK'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Aliağa FK'nın, geçtiğimiz sezon Çorum FK'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Aliağa FK, kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekibin transfer gündemindeki son isim ise geçtiğimiz sezon Çorum FK ile 1. Lig play-off şampiyonluğu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak oldu.

İzmir temsilcisinin, Çorum FK ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki son görüşmelerin de olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasıyla 1. Lig'de 35 karşılaşmada görev yapan Oğuz Gürbulak, 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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