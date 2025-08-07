Aliağa FK'nın Yıldız Transferi Ahmet İlhan Özek: 'Şampiyon Olacağımıza İnanıyoruz'

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK'nın yıldız transferlerinden Ahmet İlhan Özek, Afyon kampında önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Polat Çetin ile uzun süredir iletişim halinde olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Polat hocayla bağımız hiç kopmadı. Her zaman güzel bir ilişkimiz vardı ve sürekli irtibat halindeydik. Beni takımında görmek istiyordu, ben de onunla çalışmayı çok istiyordum. Teklifini duyunca çok mutlu oldum. Hani büyükler sahip çıkar ya, Polat hoca da benim için öyle biri" dedi. Aliağa'daki ortamdan çok etkilendiğini belirten usta krampon, "Anlaşma sürecinde Aliağa'ya geldiğimde çok keyif aldım. Tesisler ve çalışma ortamı son derece profesyonel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'BURAYA TATİLE GELMEDİK'

Afyon kampının yoğun tempoda geçtiğini dile getiren deneyimli futbolcu, "Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Uzun zamandır bu kadar yorulmamıştım ama bu da işin doğasında var. Buraya tatile değil, kondisyon yüklemeye geldik. Sezon başladığında sahada çok koşan ve etkili oyun sergileyen bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

Takım içindeki uyumdan da söz eden Ahmet İlhan, "Yeni transferlerin takıma hızlıca adapte olması çok önemliydi. Takıma katıldığımda arkadaşlarıma ilk olarak şunu söyledim: 'Siz bu başarıyı bu kulübe getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum.' Buraya yapılan her transfer detaylı analizler sonucunda gerçekleşti. Başkanımız ve teknik heyetimizin bu süreçte büyük emeği var" dedi.

'BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR'

Yeni sezondaki hedefin net olduğunu belirten Ahmet İlhan Özek, "Biz şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Burada mükemmel bir oluşum var ve herkes iyi niyetli. Kalplerin düzgün olduğu yerde başarı zaten gelir. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Taraftarlarımız şunu bilsin: Bu sene iyi bir Aliağa Futbol Kulübü izleyecekler" yorumu yaptı.

'ALİAĞA FK İLE ÖNÜMDE İKİ YIL VAR'

Kariyeriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Ben anı yaşamayı seven biriyim. Aliağa FK ile önümde iki yıllık bir süreç var. Sonrasını düşünmedim. Kendimi iyi hissettiğim sürece futbol oynamaya ve takımıma katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER SABREDİP ÇOK ÇALIŞSIN'

Takımın genç oyuncularına da seslenen Ahmet İlhan, "Burada genç kardeşlerimle sürekli konuşuyorum. Onlara hep çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Ben de gençken hep çalışıyordum ve sabrediyordum. Bir gün sıra onlara da gelecek. Şanslarını iyi kullanmaları için her zaman hazır olmaları gerekiyor" dedi.