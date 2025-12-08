Aliağa FK'ya evinde yan bakılmıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0 yenerek hem zirve iddiasını sürdürdü hem de evinde 7'de 7 yaptı. Bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla üst sıralarda yer alan sarı-siyahlılar iç sahada hiç kayıp yaşamadı. Oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanan Aliağa FK topladığı 29 puanın 21'ini evinde elde etti. Rakip ağlara 28 gol bırakan İzmir temsilcisi sadece 3 gol yiyerek müthiş bir performans ortaya koydu.

Profesyonel liglerdeki üçüncü yılında evinde henüz bileği bükülmeyen Aliağa FK sahasından Kahramanmaraş İstiklal Spor, Fethiyespor, Ankara Demirspor, Yeni Malatyaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adanaspor ve Kırklarelispor'u eli boş gönderdi. Sıralamada 29 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin taraftara teşekkür ederek, "Evimizde çok iyi sonuçlara imza attık. Zirvenin 3 puan gerisindeyiz. Deplasman karnemizi de düzelteceğiz" dedi. Aliağa FK bu hafta İzmir derbisinde Menemen FK'ya konuk olacak.