Aliağa FK ile Menemen FK İzmir derbisinde

Aliağa FK ile Menemen FK İzmir derbisinde
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Aliağa FK, Menemen FK ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ayrıca, Aliağa'nın genç futbolcusu Semih Ayrıç U23 İşitme Engelli Milli Takımına davet edildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son üç haftasına şampiyonluk yarışında ikinci sırada giren Aliağa FK yarın İzmir derbisinde Menemen FK'yı ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Ligde topladığı 65 puanla lider Bursaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada olan Aliağa FK, 45 puanla iddiasız kalan Menemen FK'ya sezonun ilk yarısında deplasmanda son dakikalara önde girmesine rağmen uzatmada 2-1 yenilmişti.

BURSASPOR İÇ SAHA GİBİ DEPLASMANDA

Aliağa FK'nın son hafta konuk edeceği şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor yarın dış sahada seyirci yasaklı olmasına rağmen iç saha gibi deplasman maçına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekibin Ankara Demirspor'la oynayacağı deplasman maçı Ankara yerine Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir Fethi Heper Stadı'na alındı. Grupta 28 Mart'ta oynanan Fethiyespor deplasmanı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan dış sahada 1 maç seyircisiz oynama cezası alıp, cezası Tahkim Kurulu'nda da onanan Bursaspor'da taraftarlar buna rağmen Ankara Demirspor deplasmanının biletlerinin tamamını tüketti. Ankara ekibi Eskişehir'e alınan maçtan dev tribün hasılatı elde ederken, 32 bin 500 kapasiteli statta satışa çıkan tüm biletleri Bursalılar aldı. Bursaspor geçen sezon Artvin Hopaspor deplasmanında çıktığı 3'üncü Lig'deki şampiyonluk maçını da Artvin yerine komşu ili Balıkesir'de oynamıştı.

ALİAĞALI SEMİH'E MİLLİ DAVET

Aliağa FK'nın altyapısında forma giyen 16 yaşındaki işitme engelli futbolcu Semih Ayrıç, U23 İşitme Engelli Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aliağa ekibi, "Genç yaşına rağmen sahadaki duruşu, mücadele gücü ve karakteriyle örnek olan sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Tebrikler Semih! Gurur duyuyoruz!" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
