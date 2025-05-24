Aliağa FK, İç Transferde 3 Oyuncu ile Sözleşme Yeniledi

İZMİR,

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olup yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü iç transferde daha önce 9 futbolcu ile yollarını ayırırken, 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi. Aliağa FK, kaleci Ahmet Pekgöz, sol bek Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir'i takımda tuttu. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Meşin yuvarlağın korkulu rüyası kalecimiz Ahmet Pekgöz ile 2 yıllık yeni sözleşmemizi imzaladık. Savunmanı solu yine ona emanet. Avatarımız Oktay Kancı ile 2 yıllık yeni sözleşmemizi imzaladık. Takımımızın kadife bileği Hakan Demir ile 2 yıllık yeni sözleşmemizi imzaladık. Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.