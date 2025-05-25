Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ile Anlaştı, Oğuzhan Yıldırım ile Sözleşme İmzaladı

Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ile Anlaştı, Oğuzhan Yıldırım ile Sözleşme İmzaladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Aksarayspor'un başarılı golcüsü İbrahim Yılmaz'ı transfer etti ve orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Yılmaz, geçtiğimiz sezon 15 gol ve 19 asist ile dikkat çekmişti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, dış transferde Aksarayspor'un golcü ismi İbrahim Yılmaz'ı kadrosuna katarken, iç transferde ise orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Aliağa FK, bu sezon 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Aksarayspor forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken golcü futbolcu İbrahim Yılmaz ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, geride kalan sezonda 15 gol, 19 asistlik katkı sağlarken hem gol yollarında hem de oyun kurulumunda önemli bir rol üstlendi. Gol krallığı yarışında adından söz ettiren Yılmaz'ın Aliağa FK'ya transferi, taraftarlar arasında heyecanla karşılandı.

İç transfer çalışmalarını da sürdüren Aliağa FK, orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızın jokeri Oğuzhan Yıldırım ile 2 yıllık yeni sözleşmemizi imzaladık. Yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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