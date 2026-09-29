Aliağa FK hocası Ateş, Şanlıurfaspor'u yendiği maçta gelişimi önemsediklerini söyledi

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Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, skorların maçları bitirdiğini ancak bir takımın gerçek gelişiminin maç sonrasında ortaya çıktığını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona Teknik Direktör Namet Ateş yönetiminde, yüksek maliyetli oyuncular yerine genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla başladı. İzmir ekibi, ilk 4 haftada ortaya koyduğu performansla da dikkat çekti. 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, topladığı 9 puanla zirve mücadelesini sürdürürken son olarak ligin güçlü ekiplerinden Şanlıurfaspor'u sahasında mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Namet Ateş, takımın gelişimine önem verdiklerini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, sonucu gelişimin önüne koymadıklarını ve gelişimi de sonuçtan bağımsız değerlendirmediklerini ifade etti.

"Gelişmemiz gereken noktalar var"

Şanlıurfaspor maçına ve gelişimlerine dair önemli açıklamalarda bulunan Ateş, "Skorlar maçları bitirir; bir takımın gelişimi ise maçtan sonra okunmaya başlar.

Şanlıurfaspor karşısında öne geçtiğimiz, penaltıyla eşitlenen ve 90+5'te yeniden lehimize çevirdiğimiz mücadelede üç puan kadar, değişen şartlara rağmen oyunun içinde kalabilmek de önemliydi.

Dört hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 9 puanımız var. Attığımız 8, yediğimiz 7 gol; bugün nerede olduğumuzu ve gelişmemiz gereken noktaları gösteriyor.

Bu hafta zorunlu 6 genç oyuncu yerine kadromuzda 9 genç oyuncunun bulunması da önemliydi. Çünkü genç oyuncuya alan açmak, geleceği bugünün sorumluluğuna ortak etmektir.

Biz sonucu gelişimin yerine koymuyor, gelişimi de sonuçtan bağımsız görmüyoruz. Kazanmak ve kaybetmek birer hüküm değil; dönüşmekte olduğumuz takımı anlamamızı sağlayan göstergelerdir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı