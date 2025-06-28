Aliağa FK, Hasan Kılıç ile Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK, Pendikspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, son olarak Pendikspor forması giyen Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Pendikspor'la 1'inci Lig'de 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsıp 2 asist yaptı. Daha önce Samsunspor ve Adana Demirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Hazan Kılıç, Sakaryaspor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'da forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar

59 kadın kurtarıldı! Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.