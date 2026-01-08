Haberler

Aliağa FK'da Tahir de imzayı attı
2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, Manisa FK'dan Burak Süleyman'ın ardından, golcü oyuncu Tahir Babaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli santrfor, önceki sezon Bozokspor'da 14 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarışın iddialı ekiplerinden Aliağa FK ara transferde Manisa FK'dan Burak Süleyman'ın ardından daha önce anlaşmaya vardığı, kariyerinde 5 şampiyonluk bulunan golcü Tahir Babaoğlu'yla da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Göztepe'de başlayan 33 yaşındaki Tahir; Afyonspor, Gümüşhanespor, Kayseri Şekerspor, Sarıyer, Amed Sportif, Zonguldakspor, Ankara Demirspor, Keçiörengücü, Kocaelispor, Sakaryaspor, Iğdır FK ve Yozgat Bld. Bozokspor formalarını da giydi. Tecrübeli santrfor sezonun ilk yarısında Bozokspor'da 3'üncü Lig'de 14 maçta 15 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

