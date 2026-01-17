Haberler

Aliağa Futbol, Gebzespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak

Aliağa Futbol, Gebzespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır kazanamayan Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da zor günler geçiriyor. Teknik direktör Polat Çetin, yarın evlerinde oynayacakları Gebzespor karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtı kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda ise son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'a evinde 6-2 kaybeden Aliağa Futbol yarın evinde Gebzespor'la karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda Birkan Altındaş'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Yeterince puanlar kaybettik. Kazanıp yeniden yarışa ortak olmak istiyoruz" diye konuştu.

