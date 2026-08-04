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Aliağa FK, Furkan Yöntem'i Kiralık Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Furkan Yöntem'i Kiralık Kadrosuna Kattı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, Sarıyer'in 21 yaşındaki oyuncusu Furkan Yöntem'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı. Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcu, milli takımların alt yaş kategorilerinde çıktığı 35 maçta 5 gol kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, Sarıyer forması giyen 21 yaşındaki Furkan Yöntem'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Aliağa FK Kulüp Başkanı Turgay Mete katıldı. Anlaşmanın ardından sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Yöntem'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Sarıyer Spor Kulübü'yle anlaşma sağladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanımız Turgay Mete de yer aldı. Furkan'a 'hoş geldin' diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbol altyapı eğitimini Altınordu'da tamamlayan genç oyuncu, Milli Takımlar altyaş kategori çıktığı 35 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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