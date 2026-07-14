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Aliağa FK'da bir imza, iki veda

Aliağa FK'da bir imza, iki veda
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, 22 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp ayrıca Harun Kavaklıdere ve Suat Kaya ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, 22 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı'yı 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Aliağa Futbol Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Artvin Hopaspor forması giyen, Bursaspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Eren Tunalı'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'un ardından Namet Ateş'i getiren Aliağa FK, dış transferde daha önce Beşiktaş'tan genç golcü Adnan Karahisar'ı kadrosuna dahil etmişti. Eren Tunalı transferiyle birlikte İzmir ekibi, ikinci takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

İki isimle yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren sarı-siyah iç transferde ise iki ayrılık yaşadı. Kulüp, Harun Kavaklıdere ve Suat Kaya ile karşılıklı görüşmelerin ardından yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, "Suat ve Harun'a emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Aliağa FK ile yolları ayrılan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Suat Kaya'nın TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile anlaşmaya vardıkları öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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