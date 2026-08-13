Aliağa FK, genç kaleci Saim Sarp Bodur'u kiraladı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü, transfer politikası gereği yüksek maliyetli tecrübeli oyuncularını gönderip genç oyunculara yöneliyor. Bu kapsamda Manisa FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Saim Sarp Bodur, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Geçen sezon Manisa FK ile Trendyol 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giyen genç kaleci, Aliağa FK'da kiralık olarak oynayacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde yüksek maliyetli tecrübeli futbolcularını gönderip genç oyuncular almaya ağırlık veren Aliağa Futbol Kulübü, Manisa FK forması giyen 18 yaşındaki kaleci Saim Sarp Bodur'u sezon sonuna kadar kiraladı. Saim Sarp Bodur geçen sezon altyapısında yetiştiği Manisa FK formasıyla Trendyol 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta kaleyi korudu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı