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Aliağa FK'nın Kalecisi Halil Yeral: Hedefim Süper Lig

Aliağa FK'nın Kalecisi Halil Yeral: Hedefim Süper Lig
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK'nın yeni transferi kaleci Halil Yeral, Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Uyum sürecini hızla atlattığını ve verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Yeral, ilk hedefinin bu sezon başarılı olmak, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Kariyerinde Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 10 maça çıkan tecrübeli kaleci, 2'nci Lig'de 36, 3'üncü Lig'de ise 12 müsabakada görev aldı.

2'nci Lig ekibi Aliağa FK'nın geçen sezon play-off oynayan Adana 01 FK'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral, sarı-siyahlı takımın Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Uyum sürecini kısa sürede atlattığını, neşeli ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen tecrübeli file bekçisi, hedefinin Süper Lig'de görev yapmak olduğunu belirtti.

Kariyerinde Akhisarspor formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 10 maça çıkan kaleci Halil, "İlk hedefim burada başarılı bir sezon geçirmek ve geçen sezonki performansımın üzerine çıkmak. Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde ise Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum" dedi. Halil, şimdiye kadar 2'nci Lig'de 36, 3'üncü Lig'de ise 12 müsabakada oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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