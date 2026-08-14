Aliağa FK'nın Kalecisi Halil Yeral: Hedefim Süper Lig

2'nci Lig ekibi Aliağa FK'nın geçen sezon play-off oynayan Adana 01 FK'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral, sarı-siyahlı takımın Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Uyum sürecini kısa sürede atlattığını, neşeli ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen tecrübeli file bekçisi, hedefinin Süper Lig'de görev yapmak olduğunu belirtti.

Kariyerinde Akhisarspor formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 10 maça çıkan kaleci Halil, "İlk hedefim burada başarılı bir sezon geçirmek ve geçen sezonki performansımın üzerine çıkmak. Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde ise Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum" dedi. Halil, şimdiye kadar 2'nci Lig'de 36, 3'üncü Lig'de ise 12 müsabakada oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı