Aliağa FK, Selim Ilgaz, Mustafa Yıldırım ve Caner Cavlan'ı renklerine bağladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, dış transferde Selim Ilgaz, Mustafa Yıldırım ve Caner Cavlan'ı renklerine bağlarken; iç transferde ise Kerem Paykoç ve Mertcan Açıkgöz ile yollarını ayırdı.

Aliağa FK, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, dış transferde üç tecrübeli oyuncu ile anlaşma sağladı. Aliağa, Mustafa Yıldırım ve Selim Ilgaz'la 1+1 yıllık, Caner Cavlan'la ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Aliağa FK, Mertcan Açıkgöz ve Kerem Paykoç ile ise karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından yolların ayrıldığını açıkladı. Paykoç'un, yeni sezonda TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöl Kafkasspor forması giyeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı