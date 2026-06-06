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Aliağa FK'da kaleci Hasan Hüseyin tamam

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Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezonda 2’nci Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak Çorum FK’nın deneyimli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay ile anlaşan kulüp, daha önce de birçok önemli transfer yapmıştı.

GEÇEN sezon Play-Off'ta hüsran yaşadığı 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kurmaya çalışan Aliağa Futbol Kulübü, listesindeki Çorum FK'nın tecrübeli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay'la anlaşmaya vardı. Geçen sezon Çorum FK'yla 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, kariyerinde 2'nci Lig'de de 2 şampiyonluk bulunan 32 yaşındaki file bekçisinin imzayı attığı öğrenildi.

Son 6 sezonun 5'inci Çorum FK kalesini koruyan Hasan Hüseyin daha önce Samsunspor, Gümüşhanespor, Bandırmaspor ve Adanaspor'da da oynamıştı. Transferde daha önce Batman Petrolspor'un golcüsü Atabey Çiçek, orta saha Kubilay Yavuz, kanat oyuncusu Mert Çapar'la anlaşan Aliağa FK, Çorum FK'dan sağ bek Üzeyir Ergün, sol bek Erkan Kaş ve Amed Sportif'ten stoper Uğur Adem Gezer'i listesine almıştı. Aliağa henüz transferleri resmi olarak duyurmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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