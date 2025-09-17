Aliağa FK, Bornova 1877 SK'yi 6-0 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Aliağa FK, deplasmanda Bornova 1877 SK'yi 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Harun Kavaklıdere, Hasan Kılıç, Ahmet İlhan Özek, Malik Karaahmet, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir golleriyle takıma önemli katkı sağladı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Muhammed Seyda Demirel, Mert Şahin, Emrah Ulucay
Bornova 1877 SK: Aslan İlidi, Bartu Saltan, Emre Akbulut, Koray Bulman, Berke Şenözlüler, Baran Kırmaci, Ahmet Ata Kalaycıoğlu, Batuhan Güner, Boran Yılmaz, Emircan Koku, Emirhan Ünlü
Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım, Muammer Sarıkaya, Ahmet İlhan Özek, Harun Kavaklıdere, Malik Karaahmet
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 5), Hasan Kılıç (dk. 15), Ahmet İlhan Özek (dk. 24), Malik Karaahmet (dk. 38) İbrahim Yılmaz (dk. 71), Hakan Demir (dk. 80) (Aliağa FK) - İZMİR