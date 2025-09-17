Haberler

Aliağa FK, Bornova 1877 SK'yi 6-0 Mağlup Etti

Aliağa FK, Bornova 1877 SK'yi 6-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Aliağa FK, deplasmanda Bornova 1877 SK'yi 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Harun Kavaklıdere, Hasan Kılıç, Ahmet İlhan Özek, Malik Karaahmet, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir golleriyle takıma önemli katkı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Aliağa FK, deplasmanda Bornova 1877 SK'yı 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Muhammed Seyda Demirel, Mert Şahin, Emrah Ulucay

Bornova 1877 SK: Aslan İlidi, Bartu Saltan, Emre Akbulut, Koray Bulman, Berke Şenözlüler, Baran Kırmaci, Ahmet Ata Kalaycıoğlu, Batuhan Güner, Boran Yılmaz, Emircan Koku, Emirhan Ünlü

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım, Muammer Sarıkaya, Ahmet İlhan Özek, Harun Kavaklıdere, Malik Karaahmet

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 5), Hasan Kılıç (dk. 15), Ahmet İlhan Özek (dk. 24), Malik Karaahmet (dk. 38) İbrahim Yılmaz (dk. 71), Hakan Demir (dk. 80) (Aliağa FK) - İZMİR

