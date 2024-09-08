Aliağa FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen yıl normal sezon boyunca hiç yenilmeyip maratonu namağlup tamamlayan, Play-Off'ta ise 2'nci Lig hedefini ıskalayan Aliağa FK, yeni sezona kaldığı yerden başladı. Sarı-siyahlı ekip 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Teknik direktör Fatih Çardak'la yola devam eden Aliağa'nın gollerini Mehmet Fuat ve Hasan Çelik attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor