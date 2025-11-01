Aliağa FK Arnavutköy Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Aliağa Futbol, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak zirveye ortak oldu. Türkiye Kupası'nda ise Serikspor'u geçti. Yarın Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacaklar, teknik direktör Polat Çetin galibiyete inanıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan, Türkiye Kupası'nda ise 1'inci Lig ekibi Serikspor'u yenerek tur atlayan Aliağa Futbol yarın 11'inci hafta müsabakasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Serkan Pınar düdük çalacak. Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, İstanbul'dan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. İzmir ekibi 22 puanla 3'üncü basamakta bulunurken, 11 puana sahip Arnavutköy Belediyespor ise 13'üncü durumda.
