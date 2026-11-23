Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenen Aliağa Futbol, Adana Demirspor deplasmanında da kazanmayı başardı. Son sırada yer alan rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, Erkan Sözeri ile 2'de 2 yapıp yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 29 yükselten Aliağa FK 3'üncü sıraya tırmandı. Aliağa FK; lider Muşspor'un 3, ikinci sıradaki Elazığspor'un ise 2 puan gerisinde yer aldı. İzmir temsilcisi bu hafta evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı