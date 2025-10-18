Haberler

Aliağa FK, 1461 Trabzon Maçına Çıkıyor

Aliağa FK, 1461 Trabzon Maçına Çıkıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve iddiasını sürdüren Aliağa FK, deplasmanda 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Teknik direktör Polat Çetin, galibiyetle döneceklerine inanıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Yeni Malatyaspor'u 8-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Aliağa FK, yarın 9'uncu haftada deplasmanda 1461 Trabzon'la karşılaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder görev yapacak. Sıralamada 16 puanla 4'üncü durumda yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin Trabzon'dan galibiyetle dönerek zirve iddialarını sürdüreceklerini dile getirdi.

