Aliağa'da Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışması Düzenlendi

Geleceğin şampiyon yüzücüleri, Aliağa'da Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışması'nda mücadele etti.

Aliağa Belediyesi tarafından Örnekkent Mahallesi'nde projelendirilerek kısa sürede faaliyete geçen Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki yarı olimpik havuzda organize edilen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıkarken aileler de sporcuların heyecanına tribünden ortak oldu. Yarışma sonunda düzenlenen törende sporculara ödül ve madalyalarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti. Başkan Serkan Acar, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.

Aliağa'da tatlı rekabet

Aliağa Belediyesinin katkıları ve AGM Spor Kulübü'nün organizasyonuyla yarı olimpik havuzda gerçekleştirilen yüzme yarışlarına 7 kulüpten 7-14 yaş arası 348 lisanslı yüzücü katıldı. İzmir kulüplerinin katıldığı yarışlarda AGM Spor Kulübü, Aliağa KZY Spor Kulübü, Kahraman Spor Kulübü, Mavi Ege Yüzme Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri Spor Kulübü, Mavi Kulaçlar Spor Kulübü ve Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcuları dört stilde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

İzmir kulüplerinden Aliağa Belediyesine teşekkür

Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışması'na katılmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Okyanus Koleji Spor Kulübü Antrenörü Serhat Sezersan, "Yüzme yarışlarının düzenlenmesine destek ve katkı sağlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a, Aliağa Belediyesi çalışanlarına ve antrenör arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yarışmada ve yarışma öncesinde hem çocuklarımız hem de velilerimiz için her şey çok güzel düşünülmüş. İyi ki buradayız" dedi.

Yüzme sporunun geliştirilmesi adına Aliağa'da çok güzel bir yarışma gerçekleştirildiğini belirten Mavi Kulaçlar Spor Kulübü Başantrenörü Deniz Öztürk Acuner, "Yüzme sporunun geliştirilmesi adına Aliağa'da sporcularımızın ulaşımı ve beslenmesinden ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar tüm incelikler düşünülmüş. Bunun gibi güzel etkinlikler çocukların spora bağlanması için çok önemli. Alınan madalyalarla hem çocukların hem de velilerin yüzme sporuna olan bakış açısı olumlu yönde değişecektir. Kulüpler olarak, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi gibi tesislerin daha da artmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum"

Yarışma sonunda düzenlen tören ile sporculara ödül ve madalyalarını takdim eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Aliağamızda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bugün, Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma yüzme yarışlarında bir araya geldik. Cumhuriyeti kurup bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ediyoruz. Bugünün bizim için bir anlamı daha var. Aliağa Spor ve Yaşam Merkezimizin temelini geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda atmış, bu yıl ekim ayında da tesisi faaliyete geçirmiştik. Yüzme yarışları ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezimizdeki ilk yarışmamızı da gerçekleştirmiş olduk. Hem Aliağamıza hem bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan kulüplerimize, geleceğin milli yüzücülerine, eğitmenlerimize, hakemlerimize ve her daim yanımızda olan, çocuklarımızın geleceği için en büyük katkıyı koyan değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum." - İZMİR