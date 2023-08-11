Aliağa Belediyesi KYME Satranç Turnuvası Başlıyor

Aliağa Belediyesinin bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği "KYME Satranç Turnuvası", 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen satranç tutkunları, başvurularını 15-24 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonunda organize edilecek satranç turnuvası, 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Aliağa'ya gelecek yüzlerce satranç tutkunu, dereceye girebilmek için KYME Satranç Turnuvasında kıyasıya bir mücadele sergileyecek. İki gün sürecek turnuvaya, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak. Satranç tutkunları başvurularını, 15-24 Ağustos tarihlerinde www.izmir.tsf.org.tr adresinden yapabilecek. 8 yaş ve altı kategorisi, 10 yaş altı ve kategorisi ve açık kategori olarak üç farklı kategoride oynanacak turnuvada, İsviçre sistemi kullanılacak. Her kategoride turnuva 7 tur üzerinde sporcu başına 35'+30" süreyle oynanacak. Geçerli bir Pasaport ve FIDE ID'si bulunan yabancı sporcularda TSF Sporcu Lisansı şartı aranmayacak. Turnuvada Swiss Manager yazılımı kullanılacak ve başlangıç sıralaması, sporcunun en yüksek kuvvet derecesine göre yapılacak. Turnuva sonunda kendi kategorilerinde derece alanlar için madalya ve ödül töreni düzenlenecek. - İZMİR