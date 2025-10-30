Ali Yılmaz, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde İlk Kez Düdük Çalacak
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Ali Yılmaz oldu. 31 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.
Süper Lig'de 9 maça çıktı
Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig'de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor - Başakşehir ve Antalyaspor - Trabzonspor mücadelelerinde görev aldı.
Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasına atandı.
Ali Yılmaz'ın 2025-2026 sezonunda düdük çaldığı maçlar şöyle:
1. hafta / Samsunspor - Gençlerbirliği
3. hafta / Trabzonspor - Antalyaspor
4. hafta / Galatasaray - Çaykur Rizespor
1. hafta erteleme / Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
7. hafta / Fenerbahçe - Antalyaspor
9. hafta Corendon Alanyaspor - Göztepe
3. hafta erteleme / Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir - İSTANBUL