Ali Yılmaz, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde İlk Kez Düdük Çalacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının hakemi Ali Yılmaz, kariyerinde ilk derbi deneyimini yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Ali Yılmaz oldu. 31 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

Süper Lig'de 9 maça çıktı

Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig'de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor - Başakşehir ve Antalyaspor - Trabzonspor mücadelelerinde görev aldı.

Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasına atandı.

Ali Yılmaz'ın 2025-2026 sezonunda düdük çaldığı maçlar şöyle:

1. hafta / Samsunspor - Gençlerbirliği

3. hafta / Trabzonspor - Antalyaspor

4. hafta / Galatasaray - Çaykur Rizespor

1. hafta erteleme / Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

7. hafta / Fenerbahçe - Antalyaspor

9. hafta Corendon Alanyaspor - Göztepe

3. hafta erteleme / Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
