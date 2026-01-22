TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkmen; lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Türkmen, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abi Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı karelerini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" isimli fotoğraflarını oylayan Türkmen, "Spor" kategoresinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafına oy verdi.

Türkmen: "Anlamlı ve konuşan fotoğraflar vardı"

Altı kategoride seçtiği fotoğrafların her birinin çok anlamlı olduğunu belirten Ali Türkmen, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Anlamlı ve konuşan fotoğraflar vardı." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını vurgulayan Türkmen, "Sürem olsaydı, her fotoğrafı 10-15 dakika anlatmak isterdim. Hepsi birbirinden anlamlı ve güzel. Umarım seçtiğim fotoğraflarla da güzel mesajlar vermişimdir. Ama Alperen'i burada görünce tüylerim diken diken oldu. Bizim bayrağımızı hem Amerika'da hem dünyada çok güzel temsil ediyor. Hem kendisini hem de ülkemizi dünyaya kısa sürede tanıttı. Gurur duyuyoruz. İnşallah milli takımımızı da ciddi başarılara taşıyacaktır. Keşke daha fazla fırsatım olsaydı da fotoğrafların hepsini uzun uzun anlatabilseydim." açıklamasında bulundu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.