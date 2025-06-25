Ali Türkkan ve Oytun Albayrak Akropolis Rallisi'nde Şampiyonluk Hedefliyor

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Castrol Ford Team Türkiye adına 26-29 Haziran tarihlerinde koşulacak Akropolis Rallisi'nde üst sıralara tırmanmak için yarışacak. Dünya Ralli Şampiyonası'nın en eski ve köklü yarışlarından biri olan Akropolis Rallisi'ne daha önce iki defa katılan ve etapları yakından tanıyan Ali Türkkan, Dünya Şampiyonluğu yolunda iddialı bir konuma gelmek için mücadele edecek.

Bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası Junior WRC klasmanında mücadele eden Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, Castrol Ford Team Türkiye adına şampiyonanın üçüncü yarışı olan Yunanistan Akropolis Rallisi'nde start alıyor. Kırıcı toprak etaplarıyla bilinen ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın en eski ve köklü yarışlarından biri olan, 26-29 Haziran tarihlerinde koşulacak Akropolis Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye ekibi için büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl Dünya Üçüncülüğünü kazanan Ali Türkkan, bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlamıştı. Ancak, ilk iki yarışta yaşanan talihsizliklerin ardından İsveç ve Portekiz Rallileri sonrası altıncılığa kadar gerileyen ekip, Akropolis Rallisi'nde kaybettiği puanları telafi ederek yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Daha önce iki kez katıldığı bu yarışı ve etapları yakından tanıyan Ali Türkkan, bu tecrübesini avantaja çevirerek etap birinciliği puanları toplamayı, yarışı kazanmayı ve şampiyonluk yolunda yeniden iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi dünya sahnesinde en üst seviyede temsil etme hedefiyle yola çıkan Castrol Ford Team Türkiye ekibi, Türkiye'nin ralli branşındaki ilk dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda kararlılıkla ilerliyor. - İSTANBUL