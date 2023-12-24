Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı İstanbul Rallisi'ni kazanan Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Co-pilot'u Burak Erdener ile birlikte yarışan 24 yaşındaki Türkkan, Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanını elde etmeyi başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 23-24 Aralık'ta gerçekleşen İstanbul Rallisi'yle sona erdi. Şampiyonanın son ayağında iki kez lastikleri patlamasına rağmen toparlanmasını bilen ve gerekli puanları toplayan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve co-pilot Burak Erdener, Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda en genç şampiyonluğa ulaşan sporcu unvanını da elde etti. Ford Fiesta Rally3 sınıfı otomobille rakiplerini geçen Ali, geçen sezon WRC3'te yarışmıştı.

116,38 kilometresi özel etap toplam 386 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulan İstanbul Rallisi 22 Aralık Cuma akşamı Şile Belediyesi önündeki start seremonisi ile başladı. Yarışın ilk gününde sürücüler Esenceli, Göçbeyli ve Üvezli etaplarını ikişer kez tamamladı. İkinci günde ise Bozgoca ve Göksu etaplarını iki kere geçerek yarışı tamamladı.