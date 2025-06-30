Ali Türkkan, JWRC'de Tarihi Bir Başarı Elde Etti

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Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC zaferi kazanan Ali Türkkan, İpsala Sınır Kapısı'nda coşkuyla karşılandı. İlk kez Türkiye'ye bu kategoride birincilik kazandıran Türkkan, hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirtti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC zaferi kazanan pilot Ali Türkkan, İpsala Sınır Kapısı'nda coşkuyla karşılandı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden pilot Ali Türkkan, co-pilot Oytun Albayrak, Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni "Junior WRC" ve "WRC3" klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Türkkan, Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran ilk Türk pilot olurken dünya gençler şampiyonluğu yolunda da avantaj elde etti.

Şampiyonanın ardından yurda dönen Ali Türkkan ve teknik heyet İpsala Sınır Kapısı'nda karşılandı.

Türk bayrakları açan sporseverler sınır kapısında sporcuları uzun süre alkışlayarak çiçek hediye etti.

Ali Türkkan, AA muhabirine, Türkiye'nin adını uluslararası şampiyonalarda daha fazla duyurmak için durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Önemli ve zorlu bir şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını anlatan Türkkan, "Çok gururluyuz çok mutluyuz. Ülkemizin ralli tarihi için bir ilke imza attık. İlk defa Dünya Şampiyonası'nda kazandık. İlk oldu ama son olmayacak emin olabilirsiniz. Bu yıl iki yarış daha var önümüzde orada da kazanmak için yarışacağız. İlk galibiyetin ardından hedefimiz Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu da kazandırmak." diye konuştu.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı da Türkiye'ye Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk zaferini kazandırdıklarını belirtti.

Finlandiya ve Orta Avrupa ayaklarında da başarılarını devam ettirmek istediklerini anlatan Bostancı, yolun sonunda da şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek istediklerini kaydetti.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise 50 yıldır bu hayali kurduklarını belirterek, "Bir gün bir Türk pilotun dünya şampiyonu olması en büyük hayalimiz. Son üç yıldır bunun üzerine ciddi şekilde çalışıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. İlk birinciliğimiz geldi, dünya şampiyonluğu da gelecek." ifadelerini kullandı

Karşılamaya sporseverler, Castrol Ford Team Türkiye 2. pilotu Efehan Yazıcı, Ford yetkilileri ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
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