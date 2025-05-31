Ali Sowe, Çaykur Rizespor Tarihine Geçti

Ali Sowe, Çaykur Rizespor Tarihine Geçti
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Çaykur Rizespor'un 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu Ali Sowe, Hatayspor maçında attığı 2 golle toplamda 19 gole ulaşarak rekor kırdı.

Çaykur Rizespor'da 1 sezonda 19 gol atan Ali Sowe adını kulüp tarihine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında ve 90+3. dakikasında 2 gol kaydeden Ali Sowe bu sezon kaydettiği 19 gol ile Çaykur Rizespor'un 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti. Ali Sowe'dan önce ise bu rekor 2018-2019 sezonunda 17 gol atan Vedat Muriqi'ye aitti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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