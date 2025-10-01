Ali Poyraz Uzdemir, Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Almatı kentindeki organizasyonda 86 ülkeden 8, 10 ve 12 yaş kategorilerinde 841 sporcu mücadele etti.

Usta adayı (CM) Ali Poyraz Uzdemir, 12 yaş grubunda eşitlik bozma puanına göre 9 puanla ikinci olarak kürsüde yerini aldı.

Öte yandan şampiyonada, kategorilerinde Ömer Taha Dede 7,5 puanla 16'ncı, Timur Batu Karakaya 4,5 puanla 103'üncü, Alya Beren Candan 7 puanla 14'üncü, Ada Zeynep Köken 5 puanla 58'inci, CM Efe Aynaoğlu, 7,5 puanla 23'üncü, Tomris Hilal Örten 5 puanla 72'nci, CM Murat Kutay Göktürk 7 puanla 30'uncu, Mustafa Demirkan 6 puanla 68'inci, Beren Çetin 6 puanla 49'uncu, Maya Şahin 5,5 puanla 58'inci, Elif Ayça Ersoy da 5 puanla 77. sırada yer aldı.